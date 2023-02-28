Киев подтвердил готовность отправить всех украинцев на убой

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Военное и политическое руководство Украины считает возможным проведение нового этапа мобилизационных мероприятий, чтобы нарастить численность резервов. По словам спикера украинского оборонного ведомства Юрия Сака, в случае необходимости Киев готов пойти на подобные меры.
Таким образом Сак ответил на вопрос о достаточности резервов у Вооруженных сил Украины для противостояния с РФ, передает РИА ФАН.
"Мы готовы мобилизовать больше людей при необходимости", – сообщил советник Минобороны Украины.
В украинских медиа тем временем распространяется информация о массовых "облавах" на рядовое население – военкомы, по неофициальным данным, затаскивают украинцев в автозаки, после чего тех сразу отправляют на передовую.
Военное положение с всеобщей мобилизацией на Украине продлено с 19 февраля на 90 дней. ВСУ теряют огромное количество живой силы в Бахмуте. По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, вокруг города российские войска сжимают кольцо – у ВСУ под контролем лишь трасса из Часова Яра в Бахмут, уточняет телеканал "360".
ВСУ тем временем готовятся к военной провокации в Приднестровье, чтобы "обеспечить" России второй фронт. Военный историк Юрий Кнутов отмечает, что в 2 км от украинских границ расположены склады с 200 БМП и БТР, а также тремя сотнями ЗРК. Охрану же всего добра обеспечивает военный контингент из 18 тыс. человек, если не считать резервистов из Приднестровья, отмечает "Пятый канал".
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