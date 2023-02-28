Почему западные боевики разбежались с фронтов СВО

Почему западные боевики разбежались с фронтов СВО
Фото: www.unsplash.com
Реалии конфликта не устраивают иноземцев

Наемники, прибывшие в зону специальной военной операции, чтобы повоевать на стороне киевского режима, массово отказываются отправляться на линию боевого соприкосновения. Такой информацией с общественностью поделился луганский подполковник в отставке Андрей Марочко.

Известный военный аналитик сообщил, что недовольство непрошенных гостей вызвано изменениями в погоде. Весенний период постепенно вступает в свои права, а вместе с потеплением пришла сырость. Из-за распутицы на дорогах бронетехника вязнет в черноземных землях, боевикам очень сложно передвигаться по зоне проведения боев.

Марочко объяснил, что техника Североатлантического альянса не приспособлена к перемещению по мягким черноземам. Тяжелые машины тонут в почве, как в болоте. Такие условия пугают иностранных наемников и они отказываются ехать на линии соприкосновения.

Более того, из-за подъема грунтовых вод затопило существенную часть позиций украинского противника. Из-за тяжелых погодных условий бойцы ВСУ и наемники много болеют – ОРЗ и пневмония скосили немало вояк. При этом киевский режим отказывается проводить эвакуацию своих бойцов, несмотря на нечеловеческие условия их службы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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