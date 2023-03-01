Киев объявил о подготовке отступления из Артемовска

Киев объявил о подготовке отступления из Артемовска
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Все объяснили отказом от бессмысленной гибели солдат

Советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что после продолжительных боев за Бахмут (Артемовск) руководство может принять решение о "стратегическом отступлении". Приказ будет отдан при необходимости.

По словам представителя Зеленского, российские войска продолжают окружение города. 

"Они используют свои лучшие войска "Вагнера", по-видимому, наиболее хорошо обученные и самые опытные, чтобы сделать это", – заявил он.

В беседе с американскими журналистами Роднянский указал, что сейчас ВСУ пытаются взвесить все существующие варианты дальнейшего развития событий. В случае необходимости они могут оставить позиции в Артемовске, поскольку "не собираются жертвовать своими людьми просто так", передает телеканал "360"

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что под Бахмут перекинули реактивную артиллерию, в составе которой 18 единиц техники, сообщает "Свободная пресса". 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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