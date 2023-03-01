Киев объявил о подготовке отступления из Артемовска

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Советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что после продолжительных боев за Бахмут (Артемовск) руководство может принять решение о "стратегическом отступлении". Приказ будет отдан при необходимости.
По словам представителя Зеленского, российские войска продолжают окружение города.
"Они используют свои лучшие войска "Вагнера", по-видимому, наиболее хорошо обученные и самые опытные, чтобы сделать это", – заявил он.
В беседе с американскими журналистами Роднянский указал, что сейчас ВСУ пытаются взвесить все существующие варианты дальнейшего развития событий. В случае необходимости они могут оставить позиции в Артемовске, поскольку "не собираются жертвовать своими людьми просто так", передает телеканал "360".
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что под Бахмут перекинули реактивную артиллерию, в составе которой 18 единиц техники, сообщает "Свободная пресса".
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