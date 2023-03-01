Зеленский публично призвал американцев "умирать за Украину"

Зеленский публично призвал американцев "умирать за Украину"
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Иначе НАТО развалится, пояснил президент Незалежной

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что жителям Соединненых Штатов необходимо отправить своих "сыновей и дочерей" сражаться за Украину вместе с ВСУ – речь идет о самом существовании Североатлантического альянса, указал глава Незалежной.

"Им придется воевать, и они будут умирать, – высказался Зеленский, отвечая на вопрос журналистов из США.

Президент Украины в этот момент обращался к американскому населению, критикующему руководство за расширение военной помощи, выступив с нехитрым нарративом – отсутствие боеприпасов, по его словам, будет означать конец для НАТО, заслоном для которого якобы является Украина.

По словам политолога Руслана Бальбека, Украина превратилась в полигон, на котором НАТО испытывает свое вооружение – таким образом, у альянса появляется бесценный опыт, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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