Иначе НАТО развалится, пояснил президент Незалежной

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что жителям Соединненых Штатов необходимо отправить своих "сыновей и дочерей" сражаться за Украину вместе с ВСУ – речь идет о самом существовании Североатлантического альянса, указал глава Незалежной.

"Им придется воевать, и они будут умирать, – высказался Зеленский, отвечая на вопрос журналистов из США.

Президент Украины в этот момент обращался к американскому населению, критикующему руководство за расширение военной помощи, выступив с нехитрым нарративом – отсутствие боеприпасов, по его словам, будет означать конец для НАТО, заслоном для которого якобы является Украина.

По словам политолога Руслана Бальбека, Украина превратилась в полигон, на котором НАТО испытывает свое вооружение – таким образом, у альянса появляется бесценный опыт, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".