В эфире "Места встречи" снова заговорили об Украине

Верка Сердючка не так давно решила повторить былые подвиги последних лет на сцене – на израильской сцене Андрей Данилко публично раскритиковал специальную операцию и российское руководство.

Выпад Данилко прокомментировал журналист Андрей Норкин, заявивший, что Андрей стал жертвой, которой "промыли мозги" через украинские медиа. Последние, на взгляд Андрея, ежедневно доводят до крайностей информационные поводы, повышая градус неадекватности до значений, выше предельно допустимых.

Так, Андрей привел в пример случаи, когда, по его словам, украинские женщины после переливания крови побоялись "родить москаля" – к тому же, им якобы и советовали не рожать никогда вовсе.

Норкин также обратил внимание, что риторика украинского шоу-бизнеса несколько поменялась: к антироссийским высказываниям присоединились украинские звезды, говорящие исключительно на русском. Вдруг вспомнила родную речь Света Лобода, выпустившая крайне оригинальный клип с танцовщицами в вышиванках.

"А на концерте в Израиле Данилко скакал на сцене с украинским флагом и призывал "гнать москалей", – гневно добавил Андрей.