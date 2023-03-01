Многотысячную группировку ВСУ берут в "бахмутский котел"

Киев оставил солдат на убой

В Бахмуте остаются под окружением несколько тысяч военнослужащих ВСУ, которых Киев готов оставить после отхода на оборонительные рубежи. Соответствующее заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

В самом Бахмуте осталось несколько тысяч бойцов из территориальной обороны, заградотряды и разведывательные подразделения. Последние необходимы Киеву для того, чтобы стрелять на месте во всех, кто решит покинуть Артемовск. Фактически, остатки брошены украинским командованием на убой.

На городских подступах действуют российские войска. Под огневой контроль взята трасса, ведущая на Часов Яр. Бои ведутся за Хромово и Богдановку на севере города. Если РФ отобьет у противника эти населенные пункты, оперативное окружение станет "котлом".

Трагедия для украинской армии вызвана личными амбициями командующего Александра Сырского, решившего держать город до истощения всех резервов – от этого зависит его карьера.

"Если отдать приказ об отводе войск сейчас, то рушится миф о таланте Сырского, который пытались программировать на Банковой в противовес Залужному. На ставке этот вопрос поднимается последние три недели, но постоянно Зеленский откладывает принятие решения, при этом в Бахмут отправляют все новые и новые резервы, которые просто перемалываются", – сообщает телеграм-канал "Резидент".

Всего за сутки потери украинской стороны в направлении Донецка составили порядка 190 человек. ВСУ также потеряли два бронеавтомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, передает "Пятый канал".