Пентагон нанес неожиданный удар по Киеву

Пентагон нанес неожиданный удар по Киеву
Bernd von Jutrczenka/www.globallookpress.com
Зеленскому придется искать деньги за все "подаренное" оружие, заявили в Минобороны США

Помощник главы министерства обороны Соединенных Штатов Селеста Уолландер сообщила, что для Киева пришло время расплачиваться за поставляемую союзниками военную помощь в самостоятельном порядке.

Американская чиновница намекнула, что союзники больше не могут заниматься благотворительностью и расходовать колоссальные средства на военную поддержку. Уолландер, однако, указала, что у Киева имеется космическая дыра в государственном бюджете – фактически, он состоит из кредитов, предоставленных Западом.

Помощница Ллойда Остина не стала уточнять, за счет какой прибыли Украина в принципе способна оплатить военную помощь.

Вопрос с выделением военной помощи Киеву становится все более актуальным по мере приближения предвыборной кампании в Штатах. Генеральный инспектор Пентагона уже обвинял украинские власти в ненадлежащем использовании военной помощи – которую, говоря откровенно, растаскивали и перепродавали украинские элиты.

Офис Зеленского панически пытается отбиться от аудита, который обещают провести американцы. Президент Украины, забывшись, даже поставил Штатам ультиматум, заявив, что Киев проиграет, а НАТО развалится после победы России – либо Белый дом продолжит выбивать у конгресса военную помощь для ВСУ.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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