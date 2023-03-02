Детки незалежных устроили несчастной настоящую травлю

Вопиющий инцидент произошел в Дании. В одном из образовательных учреждений города Хельсингер отпрыски украинских беглецов устроили громкие разборки из-за русской учительницы.



Инцидент произошел во время знакомства школьного класса с педагогами. Отмечается, что на обучение "приемных классов" выделяют сразу двоих преподавателей. Знакомиться с детками отправили датско-русскую учительницу и ее датскую коллегу, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".



Однако педагог с русскими корнями вывел нашпигованную антироссийской пропагандой детвору из себя. Двое незалежных школьников позволили себе "грубую выходку" в адрес русской учительницы, передает телеканал "360". Что конкретно сделали хулиганы, не сообщается.



Ситуацию разбирали сначала на уровне руководства образовательного учреждения, а потом и вовсе вмешался мэр города. Родители детей, устроивших травлю, поддержали своих отпрысков и потребовали уволить учительницу с русскими корнями, сообщает информационный ресурс URA.RU. Однако руководство школы и города отказало украинцам, подчеркнув, что в Дании не увольняют людей по национальному признаку.

