Атака на Брянскую область может быть отомщена

Сегодня, 2 марта, незалежные боевики осуществили вероломную атаку на Брянскую область. Спустя некоторое время стало известно, что в приграничных с этим регионом областях Украины объявлена воздушная тревога.



Речь идет о Черниговской, Полтавской и Сумской областях Незалежной. Соответствующая информация приведена на онлайн-картах профильного украинского министерства. При этом сведений о каких-либо ударах по территории перечисленных регионов пока нет.



Напомним, утром 2 марта воздушная тревога также была объявлена на территории Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей украинского государства.



Главной тема сегодняшнего дня стали трагические события на землях Брянской области. В этот российский регион с территории Незалежной проникла группировка диверсантов. Украинские головорезы взяли в заложники несколько местных жителей. По имеющейся информации, ни в чем неповинных людей удерживают в одном из продуктовых магазинов.

