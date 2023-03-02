Военный из США раскрыл тактику контрнаступления ВСУ

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Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан утверждает, что Украина вскоре начнет собственное наступление, чтобы показать НАТО какие-то сподвижки на поле боя после затяжного тупика.
По его словам, Киев сейчас находится в плохом положении из-за наступления российской армии. Если патовая ситуация будет сохраняться, это приведет к победе России, которой удалось отвоевать 18% украинских территорий. При этом военный отмечает, что продвижение ВС РФ вглубь Донбасса может продолжиться.
Из-за этого он полагает, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новые российские регионы – например, нанесут удар по Запорожской области. Это возможно в начале весны.
Если же украинские солдаты начнут отступать, то западные политики, которые выступают против новых поставок вооружения Украине, получат больше аргументов. И на фоне усталости от затяжного конфликта Киев может лишиться серьезной поддержки.
Несколько людей уже погибли