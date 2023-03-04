В Запорожье назревает бунт против Зеленского

В Запорожье назревает бунт против Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Киев не знает, как справиться с вышедшей из-под контроля территориальной обороной, утверждает Рогов

В Запорожье, в настоящее время подконтрольном Киеву, нарастают противоречия из-за недовольства режимом Владимира Зеленского и его администрации, утверждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Население Запорожья, добавляет Рогов, с негативом принимает действия и заявления украинского президента, а потому "ждет скорейшего освобождения".

Наибольшие проблемы среди остальных Киеву доставляет именно запорожская тероборона. Украинские власти, по словам Рогова, даже поднимали вопрос о расформировании последней из-за массовых случаев боевых столкновений с армией. 

Несколько ранее Рогов заявил о падении ракетного снаряда в жилое строение в Запорожье. На месте погибли трое жильцов, несколько пострадали. Ракеты, выпущенные противовоздушной обороной ВСУ, упали на дом.

До этого украинский лидер призывал американцев "умирать за Украину", указывая, что в противном случае Россия сотрет с лица земли Североатлантический альянс.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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