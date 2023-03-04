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Бахмут плавно берут в клещи – в скором времени можно будет говорить об окружении города. ВСУ, по ряду данных, отводят войска, оставляя в жертву мобилизованных. Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник считает, что Киев пытается выиграть время – именно поэтому пытается затащить как можно больше живой силы в "мясорубку".
ВСУ теряют до нескольких рот в день на бахмутском направлении, параллельно готовя оборонительную линию уже у Краматорска, который расположен в сорока километрах. После падения Бахмута украинская армия преодолеет огромное многокилометровое поле, лишенное бронетехники и поддержки. Фактически, Киев пытается выиграть время и увести боеспособные профессиональные кадры – которые, в отличие от мобилизованных, ВСУ жаль терять."Для режимов, подобных режиму Зеленского – это нормально. Так же, как для некоторых стран в Африке и Латинской Америке", – пояснил спикер.
Соотношение потерь, утверждает израильская разведка, составляет восемь к одному (при учете кадров из Североатлантического альянса 10 к 1). Российская сторона теряет немало бойцов, несмотря на море трупов противника. Однако такие показатели наглядно демонстрируют, что противник недолго сможет удерживать подобный натиск.
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