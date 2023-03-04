"Козырь в рукаве": ВСУ готовит коварную тактику против российской ПВО

"Козырь в рукаве": ВСУ готовит коварную тактику против российской ПВО
Yulii Zozulia/www.globallookpress.com
Ближний тыл под угрозой

Военный аналитик Владислав Шурыгин сообщил, что украинское командование приберегло для противника "козырь в рукаве". Его генштаб ВСУ готов использовать против российских войск во время анонсированного весеннего наступления.

Шурыгин уточнил, что речь идет о предполагаемой атаке боевых беспилотников, которые противник готов обрушить на позиции РФ массовой атакой. Особое внимание ВСУ готовы уделять российской артиллерии и бронетехнике на позициях.

Не стоит исключать и массированной атаки украинских БПЛА по российским объектам в тылу – глубиной до тысячи километров. Параллельно украинские войска будут прощупывать ПВО, что уже делает последние несколько недель.

 

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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