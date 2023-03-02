Боевики ВСУ захватили заложников в Брянской области

Боевики ВСУ захватили заложников в Брянской области
Фото: www.unsplash.com
Несколько людей уже погибли

На территории Брянской области развернулись бои с украинскими диверсантами. В ходе ожесточенной схватки уже погибли несколько человек.

Как сообщают представители правоохранительных органов, группа кровавых незалежных боевиков проникла в два населенных пункта. В одном из поселков головорезы взяли в заложники местных жителей. В бой со служителями киевского режима вступили росгвардейцы.

По последней информации, в руках проникнувшей с территории украинского государства диверсионной группировки могут находиться до шести человек. С какой целью незалежные боевики удерживают мирных граждан, пока неизвестно. По имеющимся данным, людей заперли в одном из продуктовых магазинов в селе Любечане.

Сообщается, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов работают по всей территории также попавшего под атаку села Сушаны.

Позже стало известно, что село Ломаковка в Брянской области обстреляли из минометов, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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