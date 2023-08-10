Глава республики поделился своим видением ситуации

Большинство западных стран всеми силами стараются поддержать миф а том, что украинское государство способно достичь успехов на полях специальной военной операции, которую Россия запустила для демилитаризации киевского режима. Однако постепенно даже на Западе начинают признавать неспособность Вооруженных сил Украины противостоять нашей армии.



С неожиданным заявление на этот счет выступил руководитель Польши Анджей Дуда. Высокопоставленный поляк признал, что бойцам украинской армии не удается прорвать отлично укрепленную оборонную линию Вооруженных сил России. Такими откровениями политик поделился в беседе с американскими журналистами.

"Сейчас ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", – отрезал польский лидер.

Глава Польши подчеркнул, что в распоряжении бойцов украинской армии нет вооружения и достаточного количества снарядов для того, чтобы изменить сложившееся на фронтах положение дел. Инициатива остается в руках военных российской армии.



Ранее в США раскрыли новую тактику России на Украине.

