Приметы на 7 марта: что нельзя делать на Маврикиев день

Приметы на 7 марта: что нельзя делать на Маврикиев день
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В эту дату домой возвращаются птицы

7 марта было важным днем для наших предков. Считалось, что именно в эту дату на родные просторы возвращаются перелетные птицы. На Маврикия начиналась настоящая весна.

Что нельзя делать 7 марта


Супругам строго запрещается ночевать раздельно. Если нарушить это правило, в самое ближайшее время в семье может начаться разлад, который приведет к разрыву брака.

Также наши предки верили, что 7 марта нельзя жечь свечи – это может привести к проблемам со здоровьем у домашних.

А еще не стоит начинать в эту дату генеральную уборку. Вместе с мусором можно выбросить из квартиры всю удачу.  Даже стирка и глажка способны привести к самым неблагоприятным последствиям.

Приметы на 7 марта


Если на небе ни облачка, значит скоро может резко похолодать.

Яркое солнце обещает отличный урожай в летний период.

Разыгравшаяся за окном метель говорит о том, что весенний период придет позже обычного.

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