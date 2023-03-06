В эту дату домой возвращаются птицы

7 марта было важным днем для наших предков. Считалось, что именно в эту дату на родные просторы возвращаются перелетные птицы. На Маврикия начиналась настоящая весна.





Что нельзя делать 7 марта

Приметы на 7 марта

Супругам строго запрещается ночевать раздельно. Если нарушить это правило, в самое ближайшее время в семье может начаться разлад, который приведет к разрыву брака.Также наши предки верили, что 7 марта нельзя жечь свечи – это может привести к проблемам со здоровьем у домашних.А еще не стоит начинать в эту дату генеральную уборку. Вместе с мусором можно выбросить из квартиры всю удачу. Даже стирка и глажка способны привести к самым неблагоприятным последствиям.Если на небе ни облачка, значит скоро может резко похолодать.Яркое солнце обещает отличный урожай в летний период.Разыгравшаяся за окном метель говорит о том, что весенний период придет позже обычного.