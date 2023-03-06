7 марта было важным днем для наших предков. Считалось, что именно в эту дату на родные просторы возвращаются перелетные птицы. На Маврикия начиналась настоящая весна.
Что нельзя делать 7 марта
Супругам строго запрещается ночевать раздельно. Если нарушить это правило, в самое ближайшее время в семье может начаться разлад, который приведет к разрыву брака.
Также наши предки верили, что 7 марта нельзя жечь свечи – это может привести к проблемам со здоровьем у домашних.
А еще не стоит начинать в эту дату генеральную уборку. Вместе с мусором можно выбросить из квартиры всю удачу. Даже стирка и глажка способны привести к самым неблагоприятным последствиям.
Приметы на 7 марта
Если на небе ни облачка, значит скоро может резко похолодать.
Яркое солнце обещает отличный урожай в летний период.
Разыгравшаяся за окном метель говорит о том, что весенний период придет позже обычного.