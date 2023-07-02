ВСУ намерены доказать НАТО свою пользу страшным решением - эксперт

Времени перед саммитом альянса у Зеленского практически не остается

В скором времени ВСУ, по словам военного эксперта Василия Дандыкина, попытаются прорывать в направлении Запорожья и ДНР на юге. У Киева практически не осталось времени на демонстрацию результата в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

"Поэтому в ближайшие дни следует ожидать очередной попытки прорыва российской обороны со стороны украинских войск на линии соприкосновения, – указал эксперт в интервью "Пятому каналу".

У ВСУ остались в "активе" несколько бригад с "Леопардами" и "Брэдли". Пока что противник атакует на указанных направлениях небольшими подразделениями, которые уничтожают российские войска.

Не исключено, полагает Дандыкин, что украинское командование может поднять в воздух остатки своей авиации для прикрытия сухопутных сил.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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