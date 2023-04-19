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Вашингтонская администрация всеми силами старается склонить на свою сторону как можно больше государств. По мнению ряда профильных экспертов, сегодня киевский режим готова поддержать поставками оружия еще одна страна. Речь идет о Южной Корее.
Такой информацией с общественностью поделился глава южнокорейского Института евразийских исследований Пак Пён Хван. По словам профильного эксперта, Сеул уже принял соответствующее решение и теперь готовит общественность для его оглашения.
Косвенно это умозаключение подтверждают секретные данные американского Минобороны, которые недавно утекли в интернет-пространство. Очевидно, что вашингтонская администрация сумела продавить южнокорейские власти – изначально Сеул подчеркивал, что не намерен вмешиваться в конфликт.
По словам специалиста, большую роль в этом деле сыграли действия украинских и западных пропагандистов. На протяжении долгого времени корейцев, как и жителей других стран, кормили дезинформацией о "страшных преступлениях" Армии России.
Корейский аналитик отметил, что нашим спецам нужно обратить больше внимания на данную сферу и постараться купировать подобного рода вбросы.
Европейские и американские деятели в бешенстве