Еще одна страна решила поддержать оружием киевский режим

Еще одна страна решила поддержать оружием киевский режим
Фото: www.unsplash.com
Из дела торчат уши США

Вашингтонская администрация всеми силами старается склонить на свою сторону как можно больше государств. По мнению ряда профильных экспертов, сегодня киевский режим готова поддержать поставками оружия еще одна страна. Речь идет о Южной Корее.

Такой информацией с общественностью поделился глава южнокорейского Института евразийских исследований Пак Пён Хван. По словам профильного эксперта, Сеул уже принял соответствующее решение и теперь готовит общественность для его оглашения.

Косвенно это умозаключение подтверждают секретные данные американского Минобороны, которые недавно утекли в интернет-пространство. Очевидно, что вашингтонская администрация сумела продавить южнокорейские власти – изначально Сеул подчеркивал, что не намерен вмешиваться в конфликт.

По словам специалиста, большую роль в этом деле сыграли действия украинских и западных пропагандистов. На протяжении долгого времени корейцев, как и жителей других стран, кормили дезинформацией о "страшных преступлениях" Армии России.

Корейский аналитик отметил, что нашим спецам нужно обратить больше внимания на данную сферу и постараться купировать подобного рода вбросы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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