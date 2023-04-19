Заокеанские эксперты продолжают строить теории

На протяжении нескольких месяцев представители киевского режима громко рассказывают о том, что готовят "сокрушительное" контрнаступление на российские позиции. Эту тему ожидаемо подхватили на Западе. Любопытными измышлениями поделился старший сотрудник Международного института исследований по предстоящим конфликтам Франц-Стефан Гади.



Американец напомнил, что военная наука не раз демонстрировала – при наступлении на позиции противника зачастую решающим периодом становятся первые 24 часа. Как известно, армия Незалежной обещает вот-вот пойти в атаку. Среди возможных дат, к примеру, называли 30-е апреля.



Стоит отметить, что американский эксперт весьма оптимистичен в своем прогнозе. Преданный работник западной пропаганды уверен, что украинские боевики смогут смять российскую оборону и будут стремительно продвигаться. Что заставило специалиста погрузиться в такие фантазии – не ясно. Многие эксперты, в том числе западные, пророчат Киеву неминуемый провал.



Тем временем, незалежные вояки продолжают терроризировать мирное население. Сегодня, 19 апреля, боевики обстреляли Новую Каховку, передает "Пятый канал".