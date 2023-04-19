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На протяжении нескольких месяцев представители киевского режима громко рассказывают о том, что готовят "сокрушительное" контрнаступление на российские позиции. Эту тему ожидаемо подхватили на Западе. Любопытными измышлениями поделился старший сотрудник Международного института исследований по предстоящим конфликтам Франц-Стефан Гади.
Американец напомнил, что военная наука не раз демонстрировала – при наступлении на позиции противника зачастую решающим периодом становятся первые 24 часа. Как известно, армия Незалежной обещает вот-вот пойти в атаку. Среди возможных дат, к примеру, называли 30-е апреля.
Стоит отметить, что американский эксперт весьма оптимистичен в своем прогнозе. Преданный работник западной пропаганды уверен, что украинские боевики смогут смять российскую оборону и будут стремительно продвигаться. Что заставило специалиста погрузиться в такие фантазии – не ясно. Многие эксперты, в том числе западные, пророчат Киеву неминуемый провал.
Тем временем, незалежные вояки продолжают терроризировать мирное население. Сегодня, 19 апреля, боевики обстреляли Новую Каховку, передает "Пятый канал".
Сущность США ни для кого не секрет