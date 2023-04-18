Испанские эксперты обрисовали украинцам печальные перспективы

Киевский режим продолжает настаивать на том, что в самое ближайшее время ринется в атаку и обрушит тяжелый удар на российские позиции. Однако даже на Западе подчеркивают, что незалежным стоит готовиться к серьезным испытаниям.



Испанские аналитики отмечают, что при попытке пойти в атаку на Армию России, украинцы столкнутся с невиданными препятствиями. К такому выводу пришли западные военные эксперты, передает интернет-издание "Свободная пресса".



Так, российские инженеры выстроили продуманные укрепления, каких в Европе не видели уже лет 80. Британские разведчики признают, что российские оборонительные сооружения делают наши позиции фактически неуязвимыми, отмечает телеканал "360".



На Западе давно забыли, что такое ведение боевых действий на собственной территории. А вот российские умельцы хорошо помнят советский опыт и блестяще реализовали накопленные знания на практике.



Украинцы вряд ли смогут добиться успеха, наступая на отлично подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей, передает мнение западных экспертов информационный ресурс URA.RU.



К слову, европейцы постепенно начинают отворачиваться от киевского режима. Так, уже 10 стран Евросоюза не желают поддерживать Украину.

