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Украинские верховоды все еще остаются на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны объединенной западной коалиции. Однако время идет, а киевский режим так и не продемонстрировал своим кураторам серьезные достижения на полях специальной военной операции. В зарубежной прессе появилась любопытная информация о том, что целых 10 европейских стран постепенно отворачиваются от украинского государства.
Такая информация опубликована на базе конфиденциальных данных, просочившихся в открытые источники. Так, отмечается, что некоторые государства Евросоюза теряют политическую волю в вопросе поддержания Киева и уже готовы бросить эту бесперспективную затею.
В перечень "неблагонадежных" с точки зрения поддержки украинских боевиков стран попали Бельгия, Болгария, Португалия, Люксембург, Дания, Латвия, Греция, Румыния, Словения и Словакия.
Тем временем, Россия и Китай продолжают усиливать военный союз. Как отметили эксперты в беседе с интернет-изданием URA.RU, такие тенденции демонстрируют Западу, что время их гегемонии прошло.
Об этом же свидетельствует решение Владимира Путина укрепить Тихоокеанский флот. Мощь нашей страны растет, отмечает "Пятый канал".
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