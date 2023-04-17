В Киеве разразился скандал из-за "недоехавших" танков НАТО

В Киеве разразился скандал из-за "недоехавших" танков НАТО
Daniel Karmann/www.globallookpress.com
ВСУ получают откровенную рухлядь

Военный эксперт Виктор Баранец дал комментарий по поводу ситуации с переброской западной техники на Украину. Ранее в телеграм-каналах сообщили, что в офисе Владимира Зеленского пожаловались на вышедшие из строя "Леопарды", которым так и не суждено было встретиться на поле боя с российской военной техникой.

Глава генштаба ВСУ Валерий Залужный сообщил в офис Зеленского, что техника зачастую приходит поломанной – несколько "Леопардов" сломались еще во время первой обкатки.

Баранец указал, что коллективный Запад отдает то, что пылится у него годами в запасниках. Естественно, самое новое страны Европы оставят себе. А оружие, подлежащее отправке, никто не проверяет. 

Нередко в ход идет топорная пропаганда, которая состоит из громких лозунгов в виде выражения солидарности с Украиной. Однако в действительности Запад списывает откровенную рухлядь, из-за которой Киев лезет в кредитную петлю.

"Иной причины не вижу. Но какая помпа, какая реклама. Спасибо Западу. Сокращает нам сроки СВО", – подытожил Баранец.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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