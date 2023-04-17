ВКС России нанесли страшный авиаудар по ВСУ на Купянском направлении: видео

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Российская авиация нанесла мощнейший удар по наземной цели противника на фронте. Как пишут в телеграм-каналах, на кадры попал берег реки Оскол, протекающей по территории России и Украины.
По предварительной информации, атака произошла на купянском направлении. Неизвестно, "накрыла" ли фронтовая авиация заданные цели и смогла ли их поразить.
Судя по опубликованному ролику, авиабомба смогла поразить цель – после попадания раздался мощнейший взрыв, после которого повалили густые клубы дыма.
Напомним, Купянск расположен на востоке Харьковщины и является крупным железнодорожным узлом восточной части Украины.
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