ВКС России нанесли страшный авиаудар по ВСУ на Купянском направлении: видео

ВКС России нанесли страшный авиаудар по ВСУ на Купянском направлении: видео
MOD Russia/www.globallookpress.com

Российская авиация нанесла мощнейший удар по наземной цели противника на фронте. Как пишут в телеграм-каналах, на кадры попал берег реки Оскол, протекающей по территории России и Украины.

По предварительной информации, атака произошла на купянском направлении. Неизвестно, "накрыла" ли фронтовая авиация заданные цели и смогла ли их поразить.

Судя по опубликованному ролику, авиабомба смогла поразить цель – после попадания раздался мощнейший взрыв, после которого повалили густые клубы дыма. 

Напомним, Купянск расположен на востоке Харьковщины и является крупным железнодорожным узлом восточной части Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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