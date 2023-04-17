Атака с орбиты: раскрыт главный козырь России перед контрнаступлением ВСУ

Атака с орбиты: раскрыт главный козырь России перед контрнаступлением ВСУ
Roscosmos/www.globallookpress.com
Москва приберегла свой козырь

Весной, вероятнее всего, следует ожидать контрнаступления украинской армии, которое переносится изо дня на день. По словам военного аналитика Андрея Клинцевича, в Бахмуте скоплена группировка в несколько десятков тысяч человек. Они пойдут в атаку, чтобы попытаться отбить все, что взяла ЧВК "Вагнер" – а затем и определить брешь в обороне.

Предстоящая битва будет чем-то напоминать дуэль шпажистов. Первый атакующий откроет свои слабые зоны. Потому РФ и выжидает первого удара ВСУ, на который будут брошены главные силы. Эшелонированная оборона уже выстроена. Минобороны ждет, что противник завязнет в боях и тем самым оголит остальные участки фронта, куда можно зайти.

Противник скапливает десятки тысяч БПЛА – которые призваны заменить авиацию. ВСУ намерены прорвать фронт и развить вбить глубокий "клин" в тыл российских войск, который Киев надеется прорвать на американских БТР. Поэтому западная техника грузится двойным комплектом – с расчетом на тысячу километров.

РФ же противопоставит воздушной "управляемой авиации" противника свою – с мощнейшими авиабомбами ФАБ-500, которые сбрасывают до того, как войти в зону противовоздушной обороны.

"На днях, кстати, Илон Маск сказал, что русские могут и не гасить спутники – они могут выжигать их электронику на орбите. Важный фактор, пока мы его не применяли", – высказался специалист.

Ранее в Пентагоне заявили, что западные ресурсы не бесконечны, а помощь Украине имеет свои пределы. Замглавы оборонного ведомства Колин Каль указал, что бюджет Вашингтона "не является безграничным", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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