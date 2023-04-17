Атака с орбиты: раскрыт главный козырь России перед контрнаступлением ВСУ

Москва приберегла свой козырь

Весной, вероятнее всего, следует ожидать контрнаступления украинской армии, которое переносится изо дня на день. По словам военного аналитика Андрея Клинцевича, в Бахмуте скоплена группировка в несколько десятков тысяч человек. Они пойдут в атаку, чтобы попытаться отбить все, что взяла ЧВК "Вагнер" – а затем и определить брешь в обороне.

Предстоящая битва будет чем-то напоминать дуэль шпажистов. Первый атакующий откроет свои слабые зоны. Потому РФ и выжидает первого удара ВСУ, на который будут брошены главные силы. Эшелонированная оборона уже выстроена. Минобороны ждет, что противник завязнет в боях и тем самым оголит остальные участки фронта, куда можно зайти.

Противник скапливает десятки тысяч БПЛА – которые призваны заменить авиацию. ВСУ намерены прорвать фронт и развить вбить глубокий "клин" в тыл российских войск, который Киев надеется прорвать на американских БТР. Поэтому западная техника грузится двойным комплектом – с расчетом на тысячу километров.

РФ же противопоставит воздушной "управляемой авиации" противника свою – с мощнейшими авиабомбами ФАБ-500, которые сбрасывают до того, как войти в зону противовоздушной обороны.

"На днях, кстати, Илон Маск сказал, что русские могут и не гасить спутники – они могут выжигать их электронику на орбите. Важный фактор, пока мы его не применяли", – высказался специалист.

Ранее в Пентагоне заявили, что западные ресурсы не бесконечны, а помощь Украине имеет свои пределы. Замглавы оборонного ведомства Колин Каль указал, что бюджет Вашингтона "не является безграничным", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".