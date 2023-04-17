Польша готовится к вторжению на Украину

Польша готовится к вторжению на Украину
US Joint Staff/www.globallookpress.com
Зеленского никто не спрашивал

Cоединенные Штаты вместе с Польшей вполне способны на реализацию плана по введению ограниченного военного контингента на Западную Украину. Соответствующее мнение выразил бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Аналитик указал, что такие опасения выражают многие американские офицеры. Не исключено, что Пентагон примет решение, которое реализует совместно с Варшавой.

Макгрегор считает, что подобное решение станет катастрофичным и выльется уже в третью мировую войну – войска Североатлантического альянса неизбежно столкнутся с российской армией.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проявляет заинтересованность в скорейшем завершении украинского конфликта. В ходе переговоров с бразильским коллегой лидер российской дипломатии выразил Бразилии благодарность за понимание "генезиса" ситуации, складывающейся на Украине, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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