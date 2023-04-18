Украинские боевики бросились в наступление под Угледаром - военкоры

Украинские боевики бросились в наступление под Угледаром - военкоры
Фото: www.unsplash.com
продолжениеВСУ ждут невиданные препятствия во время контрнаступления
Активно работают артиллерия и авиация

На протяжении нескольких месяцев киевский режим "пугает" нашу страну и заверяет западную коалицию в том, что вот-вот бросится в контратаку. Несмотря на явный снарядный голод, украинцы все же пытаются выслужиться перед заокеанскими кураторами. Так, наши военкоры сообщают, что под Угледаром враг пошел в наступление.

Как отмечает телеканал "360", незалежные десантники и штурмовики при поддержке бронированной техники пошли в атаку на наши позиции, расположенные в районе Павловки и Никольского. Разумеется, противника встретили с "распростертыми объятиями".

Сообщается, что российские разведчики вовремя раскрыли планы противника, что позволило беспрепятственно атаковать агрессоров, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

По скоплению вражеской техники и живой силы отработали артиллеристы, также по отрядам метко били российские ракетчики и вертолетчики. В итоге украинцам не удалось продвинуться ни на дюйм, однако армия Незалежной понесла огромные потери, передает "Радио 1".

К слову, ранее американский разведчик заявил, что после проигрыша на Украине Запад нанесет удар по России с помощью Грузии.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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