Активно работают артиллерия и авиация

На протяжении нескольких месяцев киевский режим "пугает" нашу страну и заверяет западную коалицию в том, что вот-вот бросится в контратаку. Несмотря на явный снарядный голод, украинцы все же пытаются выслужиться перед заокеанскими кураторами. Так, наши военкоры сообщают, что под Угледаром враг пошел в наступление.



Как отмечает телеканал "360", незалежные десантники и штурмовики при поддержке бронированной техники пошли в атаку на наши позиции, расположенные в районе Павловки и Никольского. Разумеется, противника встретили с "распростертыми объятиями".



Сообщается, что российские разведчики вовремя раскрыли планы противника, что позволило беспрепятственно атаковать агрессоров, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".



По скоплению вражеской техники и живой силы отработали артиллеристы, также по отрядам метко били российские ракетчики и вертолетчики. В итоге украинцам не удалось продвинуться ни на дюйм, однако армия Незалежной понесла огромные потери, передает "Радио 1".



К слову, ранее американский разведчик заявил, что после проигрыша на Украине Запад нанесет удар по России с помощью Грузии.

