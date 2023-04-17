После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США

После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США
Фото: www.unsplash.com
Специалист раскрыл планы американцев

С каждым днем становится все более очевидно, что несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны западных государств, киевскому режиму не удастся одержать победу на полях российской специальной военной операции. Понимают это и в Вашингтоне, они готовят новый удар по России.

В этом убежден отставной офицер разведки Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер. Американский эксперт отметил, что западная коалиция весьма опечалена провалами Украины на фронте и уже разработала план "Б".

Риттер утверждает, что когда с Незалежной будет покончено, Россию втянут в вооруженный конфликт с Грузией.

"Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт", – раскрыл планы американцев разведчик.

Так, Грузия должна напасть на Абхазию. Россия обязательно вступится за братское государство и будет вынуждена отвлечь силы от украинского конфликта.

Ранее американские аналитики рассказали, как Запад погорел на конфликте с Россией.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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