За океаном начинают понимать, что натворили

Коалиция западных государств всерьез рассчитывала, что сможет разделаться с нашей страной инструментами экономической войны. Однако все шишки в итоге упали на самих европейцев и американцев. К таким выводам пришли аналитики из Соединенных Штатов Америки.



В авторитетном местном издании American Thinker вышла статья, посвященная грандиозному просчету западной коалиции за всю историю ее существования, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Американские эксперты подчеркивают, что таким коллективным провалом стало решение попытаться разнести Россию мощными ударами санкционной дубины. Результаты этого агрессивного шага оказались неутешительными для Запада, отмечает телеканал "360".



В Европе и США надеялись поставить Россию на колени, а она напротив продолжает процветать и усилила свой политический вес в Азии, Африке и Южной Америке, передает телеканал RT. В то же время западные страны уверенно погружаются на одно экономического кризиса.



К слову, ранее в США забились в панике из-за одного шага России и Китая.

