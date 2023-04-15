США забились в панике из-за одного шага России и Китая

США забились в панике из-за одного шага России и Китая
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон не желает выпускать из рук бразды правления миром

Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что наступил момент глобальных изменений в мироустройстве. Такое развитие событий весьма печалит Америку, которая привыкла быть единоличным гегемоном на планете. Так, экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс подчеркнул, что Вашингтон ждут очень тяжелые времена из-за действий Москвы и Пекина.

Дело в том, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика, а также Ближний Восток по многим вопросам действуют сообща и постепенно начинают завоевать расположение ранее нейтральных государств. Разумеется, такое развитие событий неминуемой ведет к ослаблению Соединенных Штатов Америки.

Более того, опытный американский эксперт подчеркнул, что в Соединенных Штатах нарастает ощущение, что Америка стала "не лучшей частью мира, с которой другие не хотят себя ассоциировать". При этом Вашингтон готов на все ради того, чтобы сохранить за собой мировое господство.

Тем временем, американские сателлиты продолжают огрызаться на нашу страну. Так, стало известно, что Берлин готовит новый сокрушительный удар по России.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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