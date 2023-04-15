Берлин готовит новый сокрушительный удар по России

Немцы продолжают упражняться в русофобии

Западные страны не теряют надежды сокрушить экономику нашего государства. Несмотря на то, что экономические ограничения, в первую очередь, бьют по самим европейцам, Берлин готовит новый удар санкционной дубиной по России.



Так, глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек объявил, что берлинская администрация всеми руками поддерживает идею ввести ограничения против нашей атомной отрасли. По мнению западных мудрецов, это серьезно подорвет позиции Российской Федерации на мировом рынке.



Хабек сообщил, что немецкие власти уже обратились к Еврокомиссии с предложением включить гражданский атомный сектор в очередной пакет антироссийских рестрикций. Немецкий министр обратил внимание, что эта отрасль является очень "чувствительной областью". Также представитель берлинской администрации утверждает, что нашу страну якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере.



К слову, ранее неожиданный санкционный удар по России нанесли Объединенные Арабские Эмираты.

