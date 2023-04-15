Берлин готовит новый сокрушительный удар по России

Берлин готовит новый сокрушительный удар по России
Фото: www.unsplash.com
Немцы продолжают упражняться в русофобии

Западные страны не теряют надежды сокрушить экономику нашего государства. Несмотря на то, что экономические ограничения, в первую очередь, бьют по самим европейцам, Берлин готовит новый удар санкционной дубиной по России.

Так, глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек объявил, что берлинская администрация всеми руками поддерживает идею ввести ограничения против нашей атомной отрасли. По мнению западных мудрецов, это серьезно подорвет позиции Российской Федерации на мировом рынке.

Хабек сообщил, что немецкие власти уже обратились к Еврокомиссии с предложением включить гражданский атомный сектор в очередной пакет антироссийских рестрикций. Немецкий министр обратил внимание, что эта отрасль является очень "чувствительной областью". Также представитель берлинской администрации утверждает, что нашу страну якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере.

К слову, ранее неожиданный санкционный удар по России нанесли Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Dpa ✓ Надежный источник
новости партнеров

Арабские Эмираты нанесли неожиданный удар по России

Запад старается прогнуть другие страны

"Удар молота" по США: как Путин разгромит Байдена

В Америке готовятся к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей