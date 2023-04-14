Арабские Эмираты нанесли неожиданный удар по России

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Сегодня, 14 апреля, стало известно о скандальном решении одного из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов приступить к блокировке инвестсчетов граждан нашей страны. Такая информация появилась в западной прессе.
Речь идет о ведущей кредитной организации страны – Emirates NBD. Пользователи услуг этого банка получили уведомление, согласно которому в ближайшее время их активы будут переводить на отдельные счета. Туда начнут перечисляться все выплаты по ценным бумагам. Получить свои деньги с этих "особых счетов" граждане России не смогут.
По мнению западных экспертов, Абу-Даби принял соответствующее решение под давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Западные страны стараются продавить антироссийские санкции всеми доступными способами.
Отдельно отмечается, что данные ограничения были введены ОАЭ из-за директивы Европейского союза.
Впрочем, стоит отметить, что многие зарубежные эксперты сходятся во мнении: развязанная вашингтонской администрацией война против России в итоге больно ударит по самим Соединенным Штатам.
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