Арабские Эмираты нанесли неожиданный удар по России

Запад старается прогнуть другие страны

Сегодня, 14 апреля, стало известно о скандальном решении одного из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов приступить к блокировке инвестсчетов граждан нашей страны. Такая информация появилась в западной прессе.



Речь идет о ведущей кредитной организации страны – Emirates NBD. Пользователи услуг этого банка получили уведомление, согласно которому в ближайшее время их активы будут переводить на отдельные счета. Туда начнут перечисляться все выплаты по ценным бумагам. Получить свои деньги с этих "особых счетов" граждане России не смогут.



По мнению западных экспертов, Абу-Даби принял соответствующее решение под давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Западные страны стараются продавить антироссийские санкции всеми доступными способами.



Отдельно отмечается, что данные ограничения были введены ОАЭ из-за директивы Европейского союза.



Впрочем, стоит отметить, что многие зарубежные эксперты сходятся во мнении: развязанная вашингтонской администрацией война против России в итоге больно ударит по самим Соединенным Штатам.

