В Америке готовятся к худшему

Американский лидер Джо Байден всерьез рассчитывал сокрушить нашу страну через опосредованную войну, ведущуюся руками украинского государства. Однако реальность показала, что даже такой мощный враг оказался не столь страшен в конфликте с нашей страной. При этом действующая вашингтонская администрация пошла ва-банк и поставила все на победу в противостоянии с Россией.



Как подчеркнул опытный американский аналитик Джерард Бейкер, попытка Байдена навредить нашей стране обернется катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов Америки. Глава этой страны надеялся, что сумеет победить Россию или хотя бы сможет загнать нашего президента Владимира Путина в тупик. Однако Байден серьезно просчитался.

"Неудача станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки", – подчеркнул западный политэксперт.

Бейкер добавил, что сегодня невооруженным глазом видно: гегемония США начала сходить на нет, уважение и трепет перед этой страной на международной арене заметно снизились. Россия во главе с Владимиром Путиным может уничтожить Байдена как политика.



К слову, накануне весь интернет хохотал над тем, как пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение.

