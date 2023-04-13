Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение

Главнокомандующий очень не понравился зверю

Американский президент Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации. Пожилой главнокомандующий периодически ведет себя весьма странно. Президент часто пристает к детям, а теперь, судя по всему, решил переключиться на животных. Весьма забавный инцидент произошел с собакой главы Ирландии Майкла Хиггинса.



Возможно, руководитель Соединенных Штатов Америки пытался создать видимость того, что он рубаха-парень и на короткой ноге с животным миром. Как бы там ни было, главнокомандующий зачем-то решил позвать песика своего ирландского коллеги. Однако питомец президента оказался весьма разборчивым в контактах. Он недобро глянул на Байдена и громко облаял его.



Разумеется, такая забавная сцена поставила американского президента в весьма неловкое положение. Даже собачка не пожелала выразить ему расположение. Примечательный инцидент от души повеселил интернет-пользователей. В социальных сетях, не стесняясь, высмеивают американского президента, который с завидной постоянностью оказывается в дурацких ситуациях.



К слову, недавно хамская шутка Джо Байдена не на шутку взбесила американцев.

