Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение

Пес президента Ирландии поставил Байдена в неловкое положение
Джо Байден. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главнокомандующий очень не понравился зверю

Американский президент Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации. Пожилой главнокомандующий периодически ведет себя весьма странно. Президент часто пристает к детям, а теперь, судя по всему, решил переключиться на животных. Весьма забавный инцидент произошел с собакой главы Ирландии Майкла Хиггинса.

Возможно, руководитель Соединенных Штатов Америки пытался создать видимость того, что он рубаха-парень и на короткой ноге с животным миром. Как бы там ни было, главнокомандующий зачем-то решил позвать песика своего ирландского коллеги. Однако питомец президента оказался весьма разборчивым в контактах. Он недобро глянул на Байдена и громко облаял его.

Разумеется, такая забавная сцена поставила американского президента в весьма неловкое положение. Даже собачка не пожелала выразить ему расположение. Примечательный инцидент от души повеселил интернет-пользователей. В социальных сетях, не стесняясь, высмеивают американского президента, который с завидной постоянностью оказывается в дурацких ситуациях.

К слову, недавно хамская шутка Джо Байдена не на шутку взбесила американцев.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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