Хамская шутка Байдена взбесила американцев

Хамская шутка Байдена взбесила американцев
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент снова опростоволосился

Американский главнокомандующий Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации и давно стал посмешищем даже для жителей США. На этот раз президента строго отчитали за хамскую шутку об ирландцах.

Комментируя свой визит в Ирландию, руководитель американского государства позволил себе весьма нелестно высказаться о жителях этой страны. Байден недвусмысленно намекнул на то, что ирландцы являются пьющей нацией и регулярно прикладываются к бутылке.

"Я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали, и который никогда не пил", – со смехом объявил Байден.

Семья президента имеет ирландские корни.

Интернет-пользователи пришли в ярости от какого нахальства. В социальных сетях негодуют, что президент позволил себе оскорбить целый народ. Люди пишут, что им стыдно жить в стране, которую возглавляет такой странный политик.

"Оскорбить целую нацию, так может только Джо", "Это совсем не смешно", "Какой кошмар", – негодуют пользователи Сети.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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