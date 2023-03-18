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Американский главнокомандующий Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации и давно стал посмешищем даже для жителей США. На этот раз президента строго отчитали за хамскую шутку об ирландцах.
Комментируя свой визит в Ирландию, руководитель американского государства позволил себе весьма нелестно высказаться о жителях этой страны. Байден недвусмысленно намекнул на то, что ирландцы являются пьющей нацией и регулярно прикладываются к бутылке.
"Я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали, и который никогда не пил", – со смехом объявил Байден.
Семья президента имеет ирландские корни.
Интернет-пользователи пришли в ярости от какого нахальства. В социальных сетях негодуют, что президент позволил себе оскорбить целый народ. Люди пишут, что им стыдно жить в стране, которую возглавляет такой странный политик.
"Оскорбить целую нацию, так может только Джо", "Это совсем не смешно", "Какой кошмар", – негодуют пользователи Сети.
Дело завели еще на одного человека