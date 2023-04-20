Провалы ничему не учат Вашингтон

Как известно, оголтелое размахивание санкционной дубиной перед носом нашей страны не привело к ожидаемым на Западе последствиям. Напротив, больше всего страдают сами жители Европы и США. Однако вашингтонская администрация не намерена останавливаться. Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Белый дом вынашивает новые коварные планы против нашей страны.



В распоряжение зарубежных журналистов попала информация о том, что Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию. Сообщается, что исключение могут сделать для медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.



Таким отчаянным шагом американцы хотят добиться экономического краха России. Впрочем, предыдущие потуги в этом направлении не увенчались успехом. Вашингтонская администрация рассчитывает, что европейские государства поддержат эту идею.



Ранее зарубежные эксперты подчеркивали, что коллективный Запад погорел в экономической войне против России.

