Полный запрет: США придумали новое мощное оружие против России

Полный запрет: США придумали новое мощное оружие против России
Фото: www.unsplash.com
Провалы ничему не учат Вашингтон

Как известно, оголтелое размахивание санкционной дубиной перед носом нашей страны не привело к ожидаемым на Западе последствиям. Напротив, больше всего страдают сами жители Европы и США. Однако вашингтонская администрация не намерена останавливаться. Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Белый дом вынашивает новые коварные планы против нашей страны.

В распоряжение зарубежных журналистов попала информация о том, что Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию. Сообщается, что исключение могут сделать для медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Таким отчаянным шагом американцы хотят добиться экономического краха России. Впрочем, предыдущие потуги в этом направлении не увенчались успехом. Вашингтонская администрация рассчитывает, что европейские государства поддержат эту идею.

Ранее зарубежные эксперты подчеркивали, что коллективный Запад погорел в экономической войне против России.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

Альянс снова угрожает России

Запад готов помочь Зеленскому достать ракетами до Крыма

Пентагон разрабатывает необходимые артиллерийские снаряды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей