Полный запрет: США придумали новое мощное оружие против России

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Как известно, оголтелое размахивание санкционной дубиной перед носом нашей страны не привело к ожидаемым на Западе последствиям. Напротив, больше всего страдают сами жители Европы и США. Однако вашингтонская администрация не намерена останавливаться. Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Белый дом вынашивает новые коварные планы против нашей страны.
В распоряжение зарубежных журналистов попала информация о том, что Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты рассматривают возможность введения практически полного запрета на экспорт в Россию. Сообщается, что исключение могут сделать для медикаментов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Таким отчаянным шагом американцы хотят добиться экономического краха России. Впрочем, предыдущие потуги в этом направлении не увенчались успехом. Вашингтонская администрация рассчитывает, что европейские государства поддержат эту идею.
Ранее зарубежные эксперты подчеркивали, что коллективный Запад погорел в экономической войне против России.
Альянс снова угрожает России
Пентагон разрабатывает необходимые артиллерийские снаряды