Евросоюз жестко отомстил Грузии за позицию в отношении России

Евросоюз жестко отомстил Грузии за позицию в отношении России
Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Грузины накинулись на ЕС с обвинениями

Власти ЕС отказали Грузии в предоставлении статуса кандидата из-за позиции властей страны в отношении антироссийских санкций. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. 

По его словам, из-за отказа присоединяться к санкционным мерам Запада Грузия так и не получила от Евросоюза кандидатского статуса. Это стало некой отместкой за подобное политическое решение. 

"Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране", – пояснил он.

Ранее грузинские власти заявляли, что не могут присоединиться к европейским санкциям против России, поскольку для страны это стало бы самоубийственным шагом. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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