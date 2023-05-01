Евросоюз жестко отомстил Грузии за позицию в отношении России

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Власти ЕС отказали Грузии в предоставлении статуса кандидата из-за позиции властей страны в отношении антироссийских санкций. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, из-за отказа присоединяться к санкционным мерам Запада Грузия так и не получила от Евросоюза кандидатского статуса. Это стало некой отместкой за подобное политическое решение.
"Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране", – пояснил он.
Ранее грузинские власти заявляли, что не могут присоединиться к европейским санкциям против России, поскольку для страны это стало бы самоубийственным шагом.
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