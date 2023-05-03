Коалиция США, Евросоюза и стран G7 приготовила новый удар по России

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Сегодня, 3 мая, стало известно, что американцы вместе с европейцами, а также другими союзниками по группе "большой семерки" подготовили новый мощный удар по нашему государству.
Как и прежде, речь идет о размахивании санкционной дубиной. Очередные санкционные ограничения против нашей страны будут вводить индивидуально, но скоординировано, отмечают журналисты, в распоряжении которых появилась любопытная информация.
Как стало известно корреспондентам авторитетного зарубежного издания Bloomberg, своими планами антироссийская коалиция собирается поделиться во время саммита "большой семерки", который пройдет на территории Японии в мае.
Подчеркивается, что главной задачей нового перечня санкционных ограничений будет закрытие лазеек в уже действующих рестрикциях и решение проблемы обхода санкционных ограничений.
К слову, ранее жесткий ответ нашей страны на угрозы вашингтонской администрации привел в восторг жителей западных государств.
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