На Западе все еще надеются подорвать стабильность нашей страны

Сегодня, 3 мая, стало известно, что американцы вместе с европейцами, а также другими союзниками по группе "большой семерки" подготовили новый мощный удар по нашему государству.



Как и прежде, речь идет о размахивании санкционной дубиной. Очередные санкционные ограничения против нашей страны будут вводить индивидуально, но скоординировано, отмечают журналисты, в распоряжении которых появилась любопытная информация.



Как стало известно корреспондентам авторитетного зарубежного издания Bloomberg, своими планами антироссийская коалиция собирается поделиться во время саммита "большой семерки", который пройдет на территории Японии в мае.



Подчеркивается, что главной задачей нового перечня санкционных ограничений будет закрытие лазеек в уже действующих рестрикциях и решение проблемы обхода санкционных ограничений.



К слову, ранее жесткий ответ нашей страны на угрозы вашингтонской администрации привел в восторг жителей западных государств.

