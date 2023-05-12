Кремль готовит удар по Западу за воровство российских активов

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Швейцария допускает передачу средств российского Центробанка в пользу Украины. Громкая новость всплывала в медиа не единожды, хотя правомерность таких действий нигде не получила подтверждения, указал политолог Савелий Клышко.
В Швейцарии считают, что те 7 с половиной миллиарда франков на счетах российского ЦБ можно передать Киеву – если согласовать позицию с Европейским союзом, который наверняка не будет против. Пока Европа ищет лазейки, которых, к слову, в принципе не существует в международном финансовом праве. Впрочем, Запад это совершенно не волнует.
При этом в Швейцарии семь месяцев противились призывам Киева отдать украденные российские деньги Украине. Тогда же в ЕС называли это посягательством на чужую собственность. Нейтралитет Швейцарии, как показал этот короткий период, вовсе не так непоколебим.
Однако Кремль готовился к такому развитию событий, уверен Клышко. Президент России Владимир Путин подписал указ, при котором Москва отвечает зеркально за изъятие российских активов.
Швейцарские компании, напомнил Клышко, продолжают действовать в России – это и фармакологическая, медицинская и банковская отрасли. Поэтому Кремль вполне может ввести президентский указ о внешнем управлении на активы Швейцарии, если дело пойдет дальше.
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