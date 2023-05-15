Еврокомиссия придумала новый способ отобрать у России миллиарды

Еврокомиссия придумала новый способ отобрать у России миллиарды
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Никаких транзитных доходов для Москвы, пообещали в ЕС

Очередной пакет санкций Европы против РФ на этот раз существенно ограничит возможности Москвы в транзите продукции двойного назначения в третьи государства, а также поспособствуют ограничению ее экспорта в ряд стран. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

 Чиновница заявила, что у Брюсселя возникли подозрения при наблюдении торгового роста Европы с рядом государств, фиксируемого последние месяцы – в ЕС указали на уровень поставок европейских товаров транзитом через РФ в некоторые страны при всех ограничениях, которые действуют в отношении Москвы.

Европа, добавила фон дер Ляйен, желает уничтожить такие каналы поставок. Для этого ЕС вынесет соответствующие запреты, которые будут вводиться при наличии доказательной базы, гарантирующей, что речь идет об обходе санкционных мер.

До этого глава ЕК сообщала, что одиннадцатый пакет санкций в отношении РФ будет нацелен как раз на препятствование обходу соответствующих экономических ограничений. Хотя ранее ЕС утверждал, что, в отличие от Соединенных Штатов, не приветствует экстерриториальные санкции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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