"Разгребать нам": немцы в бешенстве из-за нового решения Запада по России

"Разгребать нам": немцы в бешенстве из-за нового решения Запада по России
Фото: www.unsplash.com
Действия властей раздражают простых жителей

Немцев привело в неистовство решение западных властей обсудить введение очередных санкционных ограничений против нашей страны. Сейчас коалиция объединенного Запада на саммите "Большой семерки" в Японии раздумывает над тем, какие еще рестрикции можно обрушить на Россию. Такие разговоры сильно раздражают жителей Германии.

В социальных сетях немцы делятся своим недовольством. Люди подчеркивают, что очередной санкционный удар не нанесет России значительного урона. Единственная цель ограничений – продолжить обогащение Соединенных Штатов Америки.

Жители Германии подчеркивают, что антироссийские санкции, в первую очередь, бьют по экономике Евросоюза, а также играют на руку вашингтонской администрации.

"Я убежден, что когда дым от этих санкций рассеется, победителями останутся другие: США. А разгребать нам", – пишут в социальных сетях.

Другие также отмечают, что брюссельская администрация в последнее время работает исключительно в интересах Вашингтона. Санкционные ограничения подрывают суверенность европейских стран и укрепляют мощь Америки.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров

По Киеву нанесли очередной удар: появились подробности

В украинской столице раздались взрывы

Россия объявила охоту "Кинжалами" на американские ПВО

У ВСУ осталась еще одна батарея Patriot

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей