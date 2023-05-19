Действия властей раздражают простых жителей

Немцев привело в неистовство решение западных властей обсудить введение очередных санкционных ограничений против нашей страны. Сейчас коалиция объединенного Запада на саммите "Большой семерки" в Японии раздумывает над тем, какие еще рестрикции можно обрушить на Россию. Такие разговоры сильно раздражают жителей Германии.



В социальных сетях немцы делятся своим недовольством. Люди подчеркивают, что очередной санкционный удар не нанесет России значительного урона. Единственная цель ограничений – продолжить обогащение Соединенных Штатов Америки.



Жители Германии подчеркивают, что антироссийские санкции, в первую очередь, бьют по экономике Евросоюза, а также играют на руку вашингтонской администрации.



"Я убежден, что когда дым от этих санкций рассеется, победителями останутся другие: США. А разгребать нам", – пишут в социальных сетях.



Другие также отмечают, что брюссельская администрация в последнее время работает исключительно в интересах Вашингтона. Санкционные ограничения подрывают суверенность европейских стран и укрепляют мощь Америки.

