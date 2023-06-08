Казахстан нанес удар по рублю: Астана выступила с оправданием

Казахстан нанес удар по рублю: Астана выступила с оправданием
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Республика опасается вторичных санкций

В российских СМИ появилась информация, что некоторые банковские организации в Казахстане отказываются принимать любые платежи в российских рублях. С такой ситуацией стали сталкиваться российские бизнесмены все чаще, пожаловавшись, что больше всего проблем наблюдается с крупнейшими организациями республики.

На этом фоне пришлось сделать официальное заявление министру финансов Казахстана Ерулану Жамаубаеву. Он отвергает причастность официальной Астаны к удару по рублю, утверждая, что банки пошли на это в частном порядке.

"Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, – это непосредственно работа самих банков", – утверждает чиновник.

При этом эксперты, близкие к рынку, утверждают, что в последнее время казахстанский финансовый сектор в разы усилил контроль за соблюдением санкционного режима, сообщает телеканал "360". В стране серьезно опасаются введения вторичных санкций за поддержание отношений с Москвой. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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