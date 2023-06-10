ООН встала на защиту России перед ЕС

ООН встала на защиту России перед ЕС
Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Однако Москва не видит результатов этой деятельности

Организация объединенных наций постаралась повлиять на решение европейских чиновников об отключении России от SWIFT. В рамках возобновления зерновой сделки ООН встала на защиту Москвы и потребовала, чтобы "Россельхозбанк" снова получил доступ к платежной системе, но натолкнулась на резкую реакцию ЕС.

Подключение "Россельхозбанка" к SWIFT было одним из ключевых уловий российской стороны для возобновления зерновой инициативы. Однако, несмотря на на соблюдение условий Москвой, в ЕС заявили, что этот пункт противоречит введенным антироссийским санкциям, а следовательно не может быть исполнен.

Оказать содействие по этому вопросу взялись в ООН. И как объяснили в российском МИД, безуспешно.

"По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах", – сказал замглавы ведомства Сергей Вершин.

По его словам, подобная позиция является лицемерной и двуличной, поскольку на словах Запад настаивает на необходимости продления зерновой сделки, а на деле отказывается от конкретных действий. 

В МИД подчеркнули, что видят все усилия и помощь со стороны ООН. Но также имеют значения и результаты этих действий, которых до сих пор нет. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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