Один шаг Зеленского обречет всю Европу на вечную мерзлоту

Один шаг Зеленского обречет всю Европу на вечную мерзлоту
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com
Запад готовится к худшему и начинает прикидывать, сколько можно прожить без газа

Германия намерена оценить все последствия прекращения поставок газа из России. В 2024 году истекает соглашение по транзиту топлива, пишет Bloomberg.

Главное опасение Берлина – холодный зимний сезон. Страна не готова к отопительному сезону в экстремальных условиях. Прекращение российского транзита означает, что Европа окончательно лишится газа из РФ.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков указал, что назначенный в ФРГ стресс-тест по процедурам коммуникаций и решений в случае чрезвычайных ситуаций пока должен дать ответ немцам на следующий вопрос: как просуществовать "нормальную зиму" при отсутствии соответствующего опыта выживания. Не исключено, что Берлин начнет сокращать подачу топлива на промышленных уровнях.

Мороз же повлечет рост стоимости топлива – а потому вопрос имеет экономическую подоплеку. В настоящее время ФРГ получает через украинский транзит порядка 42-43 миллионов кубов газа. Поэтому, считает Юшков, одно решение Украины может обречь все страны Центральной и Западной Европы, пользующихся транзитом по системе распределения, без топлива.

"Если взять все российские трубопроводные поставки, то можно увидеть, что доля упала с 34-36% до 5 процентов. Вся Европа получает крайне мало газа", – указывает Юшков.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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