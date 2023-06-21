Заигралась с Россией: Финляндия пережила страшный удар по своей промышленности

В стране начинаются массовые сокращения

Один из крупнейших мировых лидеров в лесообрабатывающей промышленности Stora Enso объявил о сокращении персонала – филиалы закрывают по всем странам мира. С 2022 году финская компания не работает в России.

Причина заключается в отсутствии древесины, которую ранее поставляла Россия. Санкции против Москвы и ее исключение из европейского импорта привела к сильному подорожанию балансовой древесины, необходимой для производства целлюлозы – она выросла в цене в несколько раз.

Еще весной 2023 года Stora Enso прекратила работу одной линии, снизив годовую мощность на четверть миллиона тысяч тонн бумаги за год. После этого последовали сокращения. В целом финская лесная промышленность из-за отсутствия сырья сильно деградировала. Колоссальные изменения переживает местный рынок труда: в "лесных городках" Финляндии теперь практически не наблюдается тех, кто желает приобрести недвижимость для работы на производстве.

Лесная промышленность, наряду с металлургией, является одной из ключевых отраслей в финляндской экономике. С прошлого века в стране действуют целлюлозно-бумажные комбинаты, что предопределило место страны в европейской производственной цепочке.

Ранее власти Финляндии пожаловались на заморозку счетов своих представителей в России.