"У России никогда не закончатся ракеты": Пентагон выступил с признанием

"У России никогда не закончатся ракеты": Пентагон выступил с признанием
facebook.com/mod.mil.rus//www.globallookpress.com
Американские исследователи считают санкции и изоляцию Москвы недостаточными мерами

Центр стратегических и международных исследований CSIS опубликовал объемный материал, в котором делается следующий вывод: у России никогда не "закончатся" ракеты, несмотря на попытки Запада лишить РФ возможностей для производства стратегического вооружения.

"Утверждения о том, что у России когда-либо закончатся ракеты, нереалистичны. Невзирая на санкционные меры и сокращение экспорта, Москва может производить или приобретать средства поражения дальнего радиуса действия", – говорится в материале.

Автор указывает, что для Запада проблема неискоренима – санкциями и эмбарго ее не решить. Остается единственная альтернатива – поддержка Украины в виде предоставления военной помощи с передачей комплексов противовоздушной обороны.

"Стабильное обеспечение Украины ПВО поможет быстрее завершить боевой конфликт, обеспечит ее возможностью контрнаступления, а Западу даст шанс на производство таких систем, что гарантирует ему преимущество в готовности к обороне", – делают вывод исследователи.

Вместе с тем, пишут в CSIS, маловероятно, что производство крылатых ракет в РФ будет свернуто, несмотря на сложности в приобретении микроэлектроники. Москва смогла найти обходные пути для производства, а потому Штаты и Евросоюз должны искать новые способы препятствовать России.

Источник: Центр стратегических и международных исследований CSIS ✓ Надежный источник
новости партнеров

Очень важные события: Боррель описал ближайшее будущее Украины

Незалежную ждут серьезные перемены

Путин остроумно пошутил над упавшим у коньячного завода журналистом

Президент мгновенно среагировал на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей