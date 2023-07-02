"У России никогда не закончатся ракеты": Пентагон выступил с признанием

Американские исследователи считают санкции и изоляцию Москвы недостаточными мерами

Центр стратегических и международных исследований CSIS опубликовал объемный материал, в котором делается следующий вывод: у России никогда не "закончатся" ракеты, несмотря на попытки Запада лишить РФ возможностей для производства стратегического вооружения.



"Утверждения о том, что у России когда-либо закончатся ракеты, нереалистичны. Невзирая на санкционные меры и сокращение экспорта, Москва может производить или приобретать средства поражения дальнего радиуса действия", – говорится в материале.

Автор указывает, что для Запада проблема неискоренима – санкциями и эмбарго ее не решить. Остается единственная альтернатива – поддержка Украины в виде предоставления военной помощи с передачей комплексов противовоздушной обороны.

"Стабильное обеспечение Украины ПВО поможет быстрее завершить боевой конфликт, обеспечит ее возможностью контрнаступления, а Западу даст шанс на производство таких систем, что гарантирует ему преимущество в готовности к обороне", – делают вывод исследователи.

Вместе с тем, пишут в CSIS, маловероятно, что производство крылатых ракет в РФ будет свернуто, несмотря на сложности в приобретении микроэлектроники. Москва смогла найти обходные пути для производства, а потому Штаты и Евросоюз должны искать новые способы препятствовать России.