У страны не осталось альтернатив

Финляндия решила возобновить импорт сжиженного природного газа из РФ – в июле в европейскую страну доставят уже второй груз. Согласно приведенным данным, 3 июля танкер Coral Energice прибыл в финский порт с первым грузом из РФ. До этого в Хельсинки исправно соблюдали санкции – с середины весны ни одно российское судно в стране не появлялось. Однако на этот раз "недружественная страна" отправила до 10 миллионов кубов СПГ.

Как пишут медиа, в настоящее время в сторону Финляндии идет и второй танкер, используемый финской Gasum, с 8 миллионами кубов газа на борту.

По информации EADaily, отгрузка топлива из "Криогаза" для финляндских коллег была прекращена в апреле 2023 году. Спустя месяц стало известно о планируемом расторжении на поставки газа по трубопроводам. Однако договор по перевозке СПГ в настоящее время действует.

При этом в РФ указывали, что "Газпром" испытывает определенные сложности с оплатой за экспорт и доставку сжиженного природного газа. Однако компания продолжает его экспортировать. Причина сбоя в оплате появилась после разбирательств, инициированных немецкой Uniper. Компания из ФРГ требует от российской корпорации 12 миллиардов евро в арбитраже из-за необходимости в закупке недопоставленного газа уже на евробиржах, где стоимость значительно выше договорной.

По словам экономиста Владислава Гинько, российская валюта продолжает слабеть к доллару/евро, что, однако, не влияет на стоимость бензина внутри самой России, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".