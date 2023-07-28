Токио старательно поддерживает западных кураторов

Западные страны стараются склонить максимальное количество государств к проведению антироссийской политики. Активную позицию в этом вопросе занимают японские власти. Так, стало известно, что Токио принял решение нанести неожиданный удар по нашей стране.



Японские власти решили запретить экспорт в нашу страну машин с двигателями, мощность которых превышает 1,9 литра. Также на территорию Российской Федерации из Страны восходящего солнца больше не прибудут гибридные авто. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Такой информацией с общественностью поделился руководитель главного экономического ведомства Японии Ясутоси Нисимура. Высокопоставленный японец объявил, что соответствующее решение местных властей будет обнародовано 2 августа, а с 9 августа уже вступит в законную силу, передает телеканал "360".



Таким образом японские власти намерены бороться с укреплением промышленной базы нашей страны.



К слову, ранее Казахстан решился тайно помочь Российской Федерации. Позже об этом узнали в вашингтонской администрации и жестоко наказали Астану.

