Япония нанесла неожиданный удар по России

Япония нанесла неожиданный удар по России
Фото: www.unsplash.com
Токио старательно поддерживает западных кураторов

Западные страны стараются склонить максимальное количество государств к проведению антироссийской политики. Активную позицию в этом вопросе занимают японские власти. Так, стало известно, что Токио принял решение нанести неожиданный удар по нашей стране.

Японские власти решили запретить экспорт в нашу страну машин с двигателями, мощность которых превышает 1,9 литра. Также на территорию Российской Федерации из Страны восходящего солнца больше не прибудут гибридные авто. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Такой информацией с общественностью поделился руководитель главного экономического ведомства Японии Ясутоси Нисимура. Высокопоставленный японец объявил, что соответствующее решение местных властей будет обнародовано 2 августа, а с 9 августа уже вступит в законную силу, передает телеканал "360".

Таким образом японские власти намерены бороться с укреплением промышленной базы нашей страны.

К слову, ранее Казахстан решился тайно помочь Российской Федерации. Позже об этом узнали в вашингтонской администрации и жестоко наказали Астану.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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