Казахстан тайно помог России: в США узнали и наказали

Казахстан тайно помог России: в США узнали и наказали
Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы пристально следят за соблюдением ограничений

После начала российской спецоперации многие западные компании покинули рынок России. Это коснулось и кинопрокатчиков, которые запретили показывать свои картины в стране и продавать ей авторские права. Из-за этого многие кинотеатры столкнулись с большими проблемами – и, как оказалось, на выручку им пришел Казахстан.

Республика тайно помогла России, передав пиратские копии известных зарубежных премьер. Аналогичный трюк они хотели провернуть и с готовящимися к выходу "Барби" и "Опенгемером". Российские студии дубляжа даже заявили, что уже готовятся озвучить картины, чтобы их показали в российских кинотеатрах.

Однако компании-мейджоры из США обо всем узнали и наказали Казахстан. Как сообщают "Ведомости", они смогли вычислить обман по цифровым меткам, которые ставят специально при передаче копий в конкретный кинотеатр. Некоторые, впрочем, были без специальных отметок, что может говорить об утечке на более высоком уровне – в главном офисе прокатчика в СНГ.

Источники утверждают, что к нарушителям закона об авторском праве были приняты карательные меры, но какие именно не раскрывается. 

Ранее помощь Астане оказала Москва, которая вопреки установленному запрету на экспорт бензина, поставила его в республику.

Источник: Ведомости
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