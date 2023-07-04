Россия пришла на выручку Казахстану

Россия пришла на выручку Казахстану
Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Власти ответили на обращение республики за помощью

После просьбы из Астаны Москва согласилась оказать помощь республике, начав поставки бензина марки АИ-95. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В июне в стране случился дефицит из-за проблем с работой НПЗ – функционирование двух их трех было приостановлено на фоне поломки и ремонтных работ. Казахстанские власти заявили, что намереваются обратиться за помощью к России, попытавшись на уровне правительств согласовать поставки топлива.

Саткалиев заявил, что на данный момент бензина в Казахстане хватит на 15 суток, и восполнить нехватку могут только поставки из России. В месяц им нужно закупать около 40 тысяч тонн для нужд страны. 

Решение Москвы о поставках бензина в республику было принято на фоне призыва властей отдавать предпочтение предпочтение продаже на внутреннем рынке, даже если экспорт окажется привлекательнее. По их словам, такая мера поможет избежать дефицита топлива в стране и будет способствовать стабилизации ситуации на внутреннем энергорынке.

Источник: Финмаркет
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