Россия пришла на выручку Казахстану

Власти ответили на обращение республики за помощью

После просьбы из Астаны Москва согласилась оказать помощь республике, начав поставки бензина марки АИ-95. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В июне в стране случился дефицит из-за проблем с работой НПЗ – функционирование двух их трех было приостановлено на фоне поломки и ремонтных работ. Казахстанские власти заявили, что намереваются обратиться за помощью к России, попытавшись на уровне правительств согласовать поставки топлива.

Саткалиев заявил, что на данный момент бензина в Казахстане хватит на 15 суток, и восполнить нехватку могут только поставки из России. В месяц им нужно закупать около 40 тысяч тонн для нужд страны.

Решение Москвы о поставках бензина в республику было принято на фоне призыва властей отдавать предпочтение предпочтение продаже на внутреннем рынке, даже если экспорт окажется привлекательнее. По их словам, такая мера поможет избежать дефицита топлива в стране и будет способствовать стабилизации ситуации на внутреннем энергорынке.