Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Кремль не удалось спровоцировать

Наплевательское отношение Владимира Путина и российской администрации к санкционным мерам Запада в целом вызывает непонимание со стороны Берлина и Парижа – канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон даже "в бешенстве" от того, насколько равнодушен Кремль к экономическому давлению Евросоюза, считает американский журналист Джексон Хинкл.

Обозреватель указал, что при встрече с коллегами из Франции и Германии российский лидер даже не стал вскользь упоминать об ограничениях со стороны западных партнеров.

"Макрон не мог понять, что тут вообще происходит" – высказался Хинкл.

Журналист считает, что Путин сохраняет и испытывает действительно титаническое спокойствие, несмотря на беспрецедентные меры Запада – которые ударили, прежде всего, по Соединенным Штатам с Европой, а также западному истеблишменту. Исходя из сказанного, можно с уверенностью утверждать, что в этой схватке Москва вышла уверенным победителем.

А ранее Хинкл заявил, что украинские власти могут с легкостью довести ситуацию в стране до потери территорий из-за продолжения боевых действий.  Не исключено, что Киеву суждено пережить потерю выхода в Черное море.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Такер Карлсон раскрыл причину ненависти США к России

Вашингтон с особой злобой смотрит на Москву

The Guardian: Зеленский вывел Байдена из себя на первой встрече

Белому дому начали читать лекцию о НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей