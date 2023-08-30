Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Наплевательское отношение Владимира Путина и российской администрации к санкционным мерам Запада в целом вызывает непонимание со стороны Берлина и Парижа – канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон даже "в бешенстве" от того, насколько равнодушен Кремль к экономическому давлению Евросоюза, считает американский журналист Джексон Хинкл.

Обозреватель указал, что при встрече с коллегами из Франции и Германии российский лидер даже не стал вскользь упоминать об ограничениях со стороны западных партнеров.

"Макрон не мог понять, что тут вообще происходит" – высказался Хинкл.



Журналист считает, что Путин сохраняет и испытывает действительно титаническое спокойствие, несмотря на беспрецедентные меры Запада – которые ударили, прежде всего, по Соединенным Штатам с Европой, а также западному истеблишменту. Исходя из сказанного, можно с уверенностью утверждать, что в этой схватке Москва вышла уверенным победителем.

А ранее Хинкл заявил, что украинские власти могут с легкостью довести ситуацию в стране до потери территорий из-за продолжения боевых действий. Не исключено, что Киеву суждено пережить потерю выхода в Черное море.